Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от ракеты "Союз"

В 23:28 по московскому времени разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Плесецк. Об этом СМИ сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

Как ожидается, выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту займет несколько часов, передает агентство "Интерфакс". Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка в 23:17 по времени Москвы в субботу, 3 ноября.

В текущем году это уже четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме осенью 2004 года, напоминает ТАСС. За 14 лет с Плесецка проведено 36 пусков ракет-носителей "Союз-2", включая запуск, состоявшийся в субботу.