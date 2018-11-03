В одной из больниц Рио-де-Жанейро произошел пожар, десятки пациентов эвакуированы

В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро сильный пожар в муниципальной больнице "Лоуренсу Жоржи" произошел в субботу, 3 ноября. О происшествии сообщил телеканал Globu.

Как уточняется, в результате ЧП никто не пострадал, но из здания медицинского учреждения пришлось эвакуировать десятки пациентов.

Отделение скорой помощи, действующее при больнице, временно приостановило работу. При пожаре именно это помещение пострадало сильнее других.

В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем. Движение по близлежащим автодорогам перекрыто, передает ТАСС.