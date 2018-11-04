Головин не спас "Монако" от поражения "Реймсу"

Во Франции продолжается 12-й тур национального первенства по футболу. В одном из матчей Лиги 1 "Монако" на выезде встречался с "Реймсом" и проиграл со счетом 0:1. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.

Субботнее поражение продлило неудачную серию "Монако" – теперь она достигла 14-ти встреч. Не помогает пока и смена главного тренера. После отставки Леонарду Жардима клуб из одноименного княжества возглавляет экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри.

После 12- туров "Монако" имеет в своем активе семь очков, занимая предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.