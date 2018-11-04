В Великобритании шесть детей получили травмы в инциденте с горкой

В городе Уокинг в Великобритании шесть детей получили серьезные травмы из-за инцидента с большой надувной горкой в парке. О происшествии сообщили специалисты скорой медицинской помощи.

Врачи на месте оказали помощь шести детям с травмами. В настоящее время пациентов перевозят в крупные травматологические центры Лондона. Всего, по данным врачей, госпитализируют семь пострадавших в инциденте.

Как уточнили правоохранители, люди собрались в парке, чтобы посмотреть на салют. Но после инцидента с большой надувной горкой всех посетителей парка пришлось эвакуировать, передает РИА Новости.