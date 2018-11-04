В честь Дня народного единства парковка в Москве станет бесплатной на два дня

4 и 5 ноября парковка на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом СМИ сообщили представители ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Так как праздник выпадает на воскресенье, 4 ноября, то понедельник также считается праздничным днем. Поэтому парковку на улицах столицы 4 и 5 ноября оплачивать не надо. К водителям обращаются с призывом соблюдать правила дорожного движения и парковки, передает агентство "Интерфакс".

В праздничные дни городские плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Следующие парковочные каникулы в столице будут действовать в новогодние праздники с 30 декабря по 8 января.