Три пациента скончались при эвакуации из больницы в Рио-де-Жанейро

В Бразилии по меньшей мере три пациента скончались в субботу, 3 ноября, во время эвакуации из больницы в Рио-де-Жанейро. Такие данные сообщил мэр города Марселу Кривелла в эфире телеканала Globu.

Сильный пожар произошел в муниципальной больнице "Лоуренсу Жоржи", расположенной в западной части Рио-де-Жанейро, 3 ноября. Ранее СМИ сообщали, что в результате ЧП никто не пострадал, но из здания больницы пришлось эвакуировать десятки пациентов.

Из-за пожара сильнее всего пострадало отделение скорой помощи, действующее при больнице. Оно временно приостановило свою работу, передает ТАСС.