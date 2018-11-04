Шахматы. Россиянка Костенюк стартовала на чемпионате мира с победы

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат мира по шахматам по нокаут-системе. В первом раунде турнира российский гроссмейстер Александра Костенюк одержала победу над представительницей Пуэрто-Рико Даницей Васкес. Россиянка играла черными фигурами.

Также свои партии провели еще ряд российских гроссмейстеров. Так, Екатерина Лагно обыграла южноафриканку Джесси Никки, Алиса Галлиамова разошлась миром с представительницей Казахстана Гулисхан Нахбаевой, Марина Гусева завершила свою партию ничьей с полячкой Йолянтой Завадской, Анастасия Бондарук – с испанкой Сабриной Вега Гуттьерес, Наталья Погонина – с Бхакти Кулкарни из Индии, а Александра Горячкина сыграла вничью с канадкой Мейли-Джейд Оуэллет.

Еще несколько россиянок проиграли: Алина Кашлинская неудачно стартовала в партии против Гулрухбугим Тохиржоновой из Узбекистана, Валентина Гунина проиграла перуанке Ингрид Фернандес, а Ольга Гиря потерпела поражение от китаянки Чжай Мо.

В воскресенье, четвертого ноября, соперницы проведут ответные партии.