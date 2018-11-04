Евросоюз откроет представительство в Великобритании после Brexit

После Brexit Европейский союз планирует отправить в Лондон группу из 29 человек, которые будут представлять Евросоюз в Великобритании.

По данным BBC, группа представителей станет частью Европейской службы внешних связей и будет делегацией, а не посольством. Кроме того, еще пять человек будут представлять Европейский союз в Белфасте в Северной Ирландии.

Нынешние представительства Европейской комиссии в Уэльсе и Шотландии, скорее всего, будут закрыты.

Планы о создании представительства в Великобритании будут обсуждаться на следующей неделе, передает РИА Новости.

Великобритания выйдет из Европейского союза 29 марта 2019 года. В настоящее время переговоры с ЕС об условиях Brexit находятся в тупике – пока неясно, удастся ли достичь соглашения, или Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.