Обрушение надувной горки в Англии: восемь детей получили серьезные травмы

В Великобритании в парке развлечений городка Уокинг восемь детей получили тяжелые травмы в результате обрушения надувной горки. Такие данные СМИ сообщили представители полиции английского графства Суррей.

Как уточняется в официальном сообщении полиции, несколько человек упали с надувной горки и получили травмы. Служба скорой помощи доставила в больницу восемь детей.

Вечером в субботу, 3 ноября, многие жители Уокинга пришли в парк со своими детьми, чтобы посмотреть на фейерверки, которые предшествуют ежегодной ночи салютов в очередную годовщину провала Порохового заговора 1605 года. Этот неофициальный праздник отмечают в ночь на 5 ноября, но фейерверки можно увидеть и заранее. Как рассказали очевидцы, в какой-то момент на непрочной стороне надувной горки собрались около 40 человек. Аттракцион не был рассчитан на такое количество посетителей. В результате горка не выдержала веса большого числа детей и обрушилась. Находившиеся наверху упали на землю примерно с 9-метровой высоты.

Полиция квалифицировала случившееся как "крупный инцидент", передает ТАСС.