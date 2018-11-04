Один человек погиб и один получил ранения в результате взрыва у станции в Чикаго

На северо-западе Чикаго (штат Иллинойс, США) погиб работник железной дороги и еще один пострадал в результате взрыва. О происшествии сообщило издание Chicago Tribune, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, взрыв прогремел рядом с железнодорожной станцией Grayland Station. В момент ЧП работники занимались ремонтом путей, передает ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу, один из них позднее скончался.