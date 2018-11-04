"Барселона" одержала волевую победу над "Райо Вальекано"

Действующий чемпион Испании "Барселона" в рамках 12-го тура национального первенства одержала непростую волевую победу над одним из аутсайдеров Ла Лиги – "Райо Вальекано". Каталонцы на выезде были сильнее со счетом 3:2.

Подопечным Эрнесто Вальверде удалось забить быстрый гол – уже на 11-й минуте Луис Суарес отметился первым голом. Однако футболисты "Райо" и не думали пасовать перед лидером чемпионата Испании. Наоборот, к 60-й минуте они уже выигрывали благодаря голам Хосе Анхеля Посо и Альваро Гарсии – 2:1.

Вплоть до самой концовки матча счет оставался неизменным, однако за три минуты "блаугранас" перевернули ход встречи в свою пользу, когда сначала Усман Дембеле сравнял счет, а все тот же Суарес вырвал для "Барселоны" победу. Отметим, что во встрече не принимал участие Лионель Месси, который продолжает восстанавливаться от перелома руки.

Каталонский клуб набрал 24 очка и укрепил свое преимущество в таблице после осечки мадридского "Атлетико" в матче против "Леганеса" (1:1). Разрыв между командами увеличился до четырех очков. В свою очередь в активе "Райо" по-прежнему осталось шесть очков, с которыми он занимает предпоследнее, 19-е место.