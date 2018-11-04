ДТП с участием 31 автомобиля в Китае: число жертв увеличилось до 15 человек

Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 31 автомобиля рядом с городом Ланьчжоу (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) увеличилось до 15 человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает информационное агентство Xinhua.

Инцидент произошел в 19:21 по местному времени (14:21 по времени Москвы) 3 ноября. Грузовик, передвигающийся по скоростной автодороге Ланьчжоу – Хайкоу, потерял управление и врезался в ряд автомобилей, ожидающих очереди на пункте взимания платы.

Ранее СМИ сообщали о 26 автомобилях, попавших в аварию, и 13 погибших.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, службы скорой помощи и пожарные. Ведется расследование, выясняются причины случившегося, передает ТАСС. Сотрудники полиции уже задержали водителя грузовика, получившего в результате аварии легкие травмы.