Политический конфуз: в Турции узнали, что в стране "2018 год выбран Днем Трои"

Уганда. Прием в честь национального праздника Турции — Дня Республики. Турецкий посол произвел ошеломляющее впечатление, явившись на этот праздник в древнегреческом хитоне и в венке а-ля "Зевс-Вседержитель".

Под стать дипломатическому представителю Анкары во все древнегреческое была облачена и его супруга, передает "Россия 24".

Тут стоит вспомнить, мягко говоря, нелюбовь, которую турки и греки испытывают друг к другу. Можно представить, какие эмоции пережили в министерстве иностранных дел Турции, когда там увидели эти замечательные фотографии в соцсетях.

Посла тут же отозвали в Анкару. Возможно, для просветительской беседы. А глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу написал у себя в Твиттере, что "начато расследование".

Любопытно и то, как сам турецкий посол объяснил свой вечерний туалет. Дескать, 2018 год выбран в Турции Днем Трои.