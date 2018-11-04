Боты атакуют "Кинопоиск" из-за нового фильма Тиграна Кеосаяна

Боты атаковали портал "Кинопоиск". Цель — новый российский фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тиграна Кеосаяна.

Эксперты в области информационных технологий отмечают: атака организована небрежно, отследить ее достаточно просто. Боты по большей части работают с засветившихся ранее ай-пи адресов, которые использовали украинские хакеры. Кроме того, они зарегистрированы на портале уже после релиза фильма и кроме него ничего эти боты не оценивали. В учетных записях почти нет профильных картинок, а логины, как правило, состоят из набора букв и цифр. Ну, и, понятно, они не оставляют развернутых негативных рецензий.

Как говорят специалисты, это указывает на примитивные техники обвала рейтинга с использованием новых учетных записей, сообщает "Россия 24". Кстати, на других порталах средняя оценка фильма 7 из 10.

В широкий прокат по всей России фильм вышел 1 ноября. Это романтическая комедия о борьбе за свою любовь. А Крымский мост в картине имеет и символическое значение — мосты соединяют людей.