Василевский и Кучеров принесли "Тампе" крупную победу над "Монреалем"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В Монреале местные "Канадиенс" принимали на своем льду "Тампу-Бэй Лайтнинг" и проиграли с крупным счетом 1:4.

Хоккеисты "Монреаля" уже по истечении 58 секунд после начала матча отрыли счет, но в дальнейшем забивали исключительно "молнии". Поспособствовали достижению победу "Тампы" российские легионеры: нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Первый стал автором двух результативных передач, а второй отразил 34 броска по своим воротам из 35-ти.

В еще одном матче дня "Питтсбург Пингвинз" с Евгением Малкиным в составе были разгромлены "Торонто Мэфпл Лифз" со счетом 0:5. Россиянин провел на площадке 19 минут 42 секунды, нанеся лишь один удар по воротам соперника.