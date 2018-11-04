МИД Германии предлагает план сохранения мира в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel рассказал о необходимости пересмотра режима контроля над вооружением, назвав четыре пункта, которые помогут сохранить мир в Европе. Политик заявил о приверженности Европейского союза Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и осудил США в связи с решением о выходе из соглашения.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", — цитирует слова Мааса РИА Новости.

Говоря о четырех пунктах, которые должны стать основой международной безопасности, немецкий министр в первую очередь отметил необходимость обмена данными между Евросоюзом, Россией и Соединенными Штатами.

Также Маас назвал важным мониторинг информации о создании ракет, преобладание общих интересов над взаимным недоверием и оказание давления на Китай для получения данных о его вооружениях.

Кроме этого, министр подчеркнул необходимость учета новых технологий в производстве оружия.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году. Он запрещает Москве и Вашингтону разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. 28 октября США заявили о выходе из соглашения и о начале разработки нового вооружения. Москва назвала действия американской стороны опасными. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Россия вынуждена будет дать зеркальный ответ на это.