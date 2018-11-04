Студентка из Вьетнама стала победительницей конкурса "Мисс Земля"

На Филиппинах завершился конкурс "Мисс Земля - 2018", победила участница из Вьетнама. Заветную корону получила 23-летняя Нгуен Фыонг Кхань.

Об этом она мечтала еще подростком, передает телеканал "Россия 24". Девушка изучает маркетинг, владеет английским языком. Теперь, как обладательница титула, она будет активно участвовать в кампаниях по охране окружающей среды по всему миру.

"Мисс Земля" — один из самых престижных международных конкурсов красоты наряду с конкурсами "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Он проходит, начиная с 2001 года.