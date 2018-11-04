Россиянка Ефременкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку

Россиянка Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари. 20-летняя спортсменка финишировала третьей на дистанции 1500 метров.

Результат Ефременковой составил 2 минуты 28,614 секунды. Серебряную медаль завоевала канадская шорт-трекистка Куртни Ли Саро (2.28,432), а победу праздновала представительница Нидерландов Сюзанна Схюлтинг, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 28,423 секунды.

Отметим, что еще одна россиянка София Просвирнова пробилась в финал забега на 500 метров, однако была дисквалифицирована.