Легковушка и поезд столкнулись в Смоленской области, пострадал один человек

В Смоленской области на переезде столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль. В результате ЧП один человек был госпитализирован. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Как уточняется, в 00:52 на пульт поступило сообщение о столкновении грузового поезда с легковым автомобилем ВАЗ-2110. Оно произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на станции Рябцево Починковского района. Пострадавшего доставили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Смоленска, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП железнодорожные пути не повреждены, задержек поездов не ожидается.