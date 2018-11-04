Мэй получила уступки от ЕС для сохранения всей Великобритании в таможенном союзе

Газета The Sunday Times сообщила, что уступки Европейского союза, которых добилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, позволят сохранить всю страну в таможенном союзе. При этом представитель премьер-министра заявил, что переговоры по Brexit продолжаются.

Решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза было принято в результате референдума в 2016 году, напоминает газета "Известия". Через год начались официальные переговоры между Брюсселем и Лондоном относительно условий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Brexit должен состояться до апреля 2019 года. Затем Великобритании дадут еще около 20 месяцев переходного периода.

В сентябре текущего года глава Европейского совета Дональд Туск завил, что договориться по поводу сценария выхода из Евросоюза следует к ноябрю, чтобы к моменту Brexit документ успел пройти необходимые ратификации и вступить в силу.

Граница между частью Соединенного Королевства – Северной Ирландией – и Республикой Ирландия, которую все хотят сохранить прозрачной, стала одним из камней преткновения в переговорах.

18 октября Тереза Мэй заявила, что в процессе переговоров по Brexit обсуждается возможность продления переходного периода на несколько месяцев после выхода Великобритании из Евросоюза.