Ничушкин помог "Далласу" обыграть "Вашингтон"

Программу игрового дня "регулярки" Национальной хоккейной лиги продолжил матч действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" против "Даллас Старз". Столичный клуб уступил "звездным" в овертайм со счетом 3:4. В составе обеих команд отличились россияне.

Хоккеисты "Далласа" уже к 11-й минуте имели преимущество в две шайбы. "Кэпс" сократили отставание в начале второго периода, однако своевременная передача российского форварда Валерия Ничушкина на Джейми Бенна позволили "Далласу" вновь удвоить свое преимущество.

Впрочем, хоккеисты "Вашингтона" смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, чему поспособствовал российский легионер "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который стал автором третьей шайбы своей команды. Но в дополнительное время удача улыбнулась "Старз", которые голом Джейсона Дикинсона завершили матч в свою пользу.

Отметим, что также участие в игре принимали россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, однако записать на свой счет результативные действия им не удалось.