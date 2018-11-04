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4 ноября 201808:55

НХЛ. Передача Ковальчука помогла "Кингз" обыграть "Блю Джекетс"

nhl.com/ru

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

У победителей шайбы забросили Алекс Айафалло (13-я минута), Джефф Картер (31-я), Анже Копитар (48-я) и Дастин Браун (49-я). В составе проигравших отличился Зак Веренски (41-я). Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отметился результативной передачей. Всего на его счету в этом сезоне 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

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