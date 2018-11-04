Три человека ранены ножом в драке во Владикавказе

В массовой драке в одном из кафе Владикавказа получили ножевые ранения три человека. Пострадавшие — жители одной из соседних республик, приехавшие в столицу Северной Осетии отдохнуть.

Около 04:00 в воскресенье, 4 ноября, полиция получила сообщение из республиканской клинической больницы, в приемное отделение которой поступили три человека с колотыми ранами в области живота. Выехавшая в больницу следственно-оперативная группа выяснила, что у группы молодых людей, приехавших отдохнуть в кафе, возник конфликт с местными жителями. В драке против гостей пошел в ход нож, передает ТАСС.

Полицейским удалось установить всех участников конфликта: пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции. Это пятеро молодых людей в возрасте 22-23 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Причины конфликта устанавливаются.