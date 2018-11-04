Подлодку "Сан-Хуан" будут искать до апреля

ВМС Аргентины и американская компания Ocean Infinity договорились продлить поиск подлодки "Сан-Хуан" на 120 дней. Аргентинская субмарина пропала во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата в ноябре 2017 года, пишет РИА Новости. В последнем сеансе связи подводники сообщили командованию об аварии на борту.

На борту дизель-электрического "Сан-Хуана" находились 44 человека, в том числе первая в истории страны женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

В поисках подлодки участвовал экипаж российского океанографического судна "Янтарь".