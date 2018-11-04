Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Израиле

Не менее шести человек погибли и еще пятеро серьезно пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Иорданской долине в Израиле. Авария произошла на израильской стороне долины на самом протяженном в стране шоссе 90 вблизи Мертвого моря.

По сообщению израильской газеты The Jerusalem Post, четверых пострадавших в стабильно тяжелом состоянии эвакуировали с места аварии в больницы вертолетом. Движение по шоссе было перекрыто в обе стороны. Водителя грузовика полиция задержала для допроса.

Это уже второе за неделю ДТП с большим количеством погибших на шоссе 90: в минувший вторник, 30 октября, в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла семья из восьми человек, находившаяся в одной из машин.