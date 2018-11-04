НХЛ. Голевые пасы Тарасенко и Проворова не спасли их клубы от поражений

В Национальной хоккейной лиге состоялся новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Сент-Луис Блюз" на своем льду уступил "Миннесоте Уайлд" со счетом 1:5.

В единственной шайбе "Сент-Луиса" поучаствовал Владимир Тарасенко, который отметился результативной передачей и набрал очки в четвертом матче подряд.

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе Шаркс" дома в овертайме был сильнее "Филадельфии Флайерз" со счетом 4:3. Защитник гостей Иван Проворов отдал голевой пас и в третьем матче подряд отметился результативными баллами.

Остальные результаты игрового дня: "Вегас Голден Найтс" — "Каролина Харрикейнз" — 3:0, "Калгари Флэймз" — "Чикаго Блэкхокс" — 5:3, "Нэшвилл Предаторз" — "Бостон Брюинз" — 1:0, "Нью-Йорк Айлендерс" — "Нью-Джерси Девилз" — 3:0, "Баффало Сэйбрз" — "Оттава Сентаорз" — 9:2, "Детройт Ред Уингз" — "Эдмонтон Ойлерз" — 3:4.