Жертвами наводнения в Италии стали 10 человек

Не менее 10 человек погибли в результате наводнения в Палермо на итальянском острове Сицилия. В числе погибших – трое детей, передает ТАСС.

Девять из десяти погибших были членами одной семьи, их тела обнаружили в доме на берегу реки.

Полиция ищет еще двух человек, которые пока числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что на Сардинии от удара молнии погибла туристка из Германии.

На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень погодной опасности. Различные регионы страны работают над ликвидацией последствий непогоды. На севере Италии и Лигурийском побережье ряд населенных пунктов отрезаны от мира.

Ущерб, нанесенный непогодой, оценивается в сотни евро.