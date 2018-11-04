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4 ноября 201811:36

В Красноярске "Боинг" с трещиной в стекле готовится к посадке

Экипаж "Боинга-737" авиакомпании "НордСтар" запросил экстренную посадку в Красноярске после того, как в стекле кабины пилотов образовалась трещина. Самолету еще несколько часов предстоит вырабатывать топливо. Ожидается, что самолет приземлится  около 13 часов по московскому времени, пишет ТАСС. Специалисты готовятся к проверке лайнера.

Самолет выполнял чартерный рейс из Новосибирска в китайский Санья с 166 пассажирами и 7 членами экипажа.

Ранее "Интерфакс" сообщил о том, что самолет с неисправностью уже благополучно приземлился в Красноярске. Источник агентства рассказал о 73 людях на борту.
 

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