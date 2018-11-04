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4 ноября 201811:21

Опубликовано видео с места масштабного ДТП в Китае, где погибли 15 человек

Youtube/中國大陸民生與維權

В сети появились кадры, запечатлевшие последствия массовой дорожной аварии, произошедшей в субботу, 3 ноября, на трассе неподалеку от города Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

 

Как сообщалось ранее, в результате столкновения 31 автомобиля погибли 15 человек. Еще 44 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной версии, инцидент спровоцировал водитель грузовика, не справившийся с управлением и протаранивший транспортные средства, выстроившиеся перед пунктом оплаты проезда на платной автостраде.

 

Полиция уже задержала предполагаемого виновника ЧП, отделавшегося легкими повреждениями.

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