На Балтике затонуло польское судно

В Балтийском море затонул польский корабль Mietus, все находившиеся на борту судна люди спасены. Инцидент произошел накануне вечером, на судне было 19 человек.

Как рассказал журналистам официальный представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк, корабль Mietus ("Налим") ходил в коммерческие рейсы — в частности, возил людей на рыбалку. По данным польского ведомства, людям с него помогли датские спасатели.

Один человек с борта затонувшего судна получил травму головы и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В спасательной операции участвовали два вертолета и три судна. Причина, по которой затонул Mietus, пока неизвестна.