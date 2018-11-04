Водитель, уклонившийся от столкновения, спровоцировал ДТП на встречной полосе. Видео

Участник аварии, произошедшей в минувший четверг, 1 ноября, на улице Нижняя Дебря в Костроме, опубликовал видео со своего регистратора, запечатлевшего момент столкновения.

На записи видно, как женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai Getz, совершила резкий маневр, чтобы уклониться от грузовика, перестроившегося в ее ряд.

Малолитражке удалось разминуться с самосвалом ценой выезда на полосу встречного движения, где в тот момент и находился автор видео на своем Volkswagen, через мгновение протаранивший Hyundai.

В результате инцидента пострадал мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen.