Нурмагомедов может получить 50 миллионов долларов за следующий бой

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз говорил, что в следующем бою рассчитывает именно на такую сумму. По данным СМИ, столько ирландец Коннор Макгрегор получил за бой с россиянином.

Отвечая на вопрос, реалистичны ли планы команды Нурмагомедова, Уайт ответил утвердительно. "Они знают, что для них реально. – сказал глава UFC, которого цитирует РИА Новости. — Они знают ответ на этот вопрос".

Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе беседовал с Макгрегором, который требовал незамедлительный реванш.