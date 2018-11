Падение метеора в США попало на видео

Жители южных штатов США на днях могли видеть яркий метеор в вечернем небе. По сообщениям местных СМИ, это произошло поздно вечером 2 ноября.



"Падающую звезду", сгоревшую в атмосфере, сопровождала яркая вспышка. Видео момента падения метеора публикуют многие пользователи "Твиттера". По сообщению телеканала KARK-TV, вещающего из Литл-Рока, штат Арканзас, небесное тело было частью метеорного потока Тауриды, наблюдаемого каждый год в сентябре — декабре.

This is AMAZING! Large bolide fireball #Meteor 🌠that was seen across the Southern U.S. on Fri Nov 2nd at 7:20pm CDT. @nest your cams seally shows the brightness too!

Video from Eric Cooper looking east from Lowell, AR. @amsmeteors @KNWAnews @ExploreSci pic.twitter.com/D7I7mC627E