Момент аварии, унесшей жизни шести человек в Израиле, попал на видео

Камера наблюдения, установленная на шоссе 90 в Иорданской долине в Израиле, запечатлела момент фатального ДТП, произошедшего утром в воскресенье, 4 ноября, неподалеку от побережья Мертвого моря.

На кадрах можно наблюдать, как большегруз, двигавшийся по полосе встречного движения, вильнул из стороны в сторону, выехав на "встречку".

Судя по всему, этот маневр дезориентировал водителя микроавтобуса, попытавшегося уклониться от фуры. В итоге, произошло лобовое столкновение, в котором, как сообщалось ранее, погибли шесть человек, еще пять – получили травмы различной степени тяжести.

По данным местных СМИ, спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось деблокировать пострадавших и тела погибших при помощи специальных инструментов.

Полиция уже приступила к изучению всех обстоятельств ЧП и задержала водителя грузовика для проведения допроса.