Тренер Слуцкий во время интервью перепутал "suck" и "sack" и рассмешил Нидерланды

Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий попал в неловкую ситуацию, когда давал флэш-интервью телеканалу Fox Sports. Российский специалист перепутал английские слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать).

Журналист решил расспросить Слуцкого об интересе со стороны португальского "Спортинга". Ранее СМИ сообщали, что россиянин может туда перейти. Слуцкий опровергнул данную информацию и назвал ее слухами, но допустил ошибку.

Корреспондент спросил: "Вы точно туда (в "Спортинг") не уйдете?" На что Слуцкий ответил: "Да. Может быть, только если владелец или руководство пососут мне (уволят меня). В этой ситуации я уйду".

После этого возникла пауза, которая была вызвана недоумением и удивлением журналиста. Он попросил повторить последнюю фразу в исполнении российского специалиста. В ответ на это Слуцкий заявил: "Если владелец пососет, тогда конечно!". После этого корреспондент уже догадался, в чем дело, и поправил тренера.

💬 | Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?



"Alleen als de eigenaar..."



Bekijk hier het hele interview ▶️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.

В Нидерландах видео за сутки успело стать вирусным.