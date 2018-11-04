Зажало голову дверями поезда: Васильева прокомментировала инцидент в метро
Актриса Татьяна Васильева, получившая травму головы во время поездки в московском метро, рассказала, что с ней уже все в порядке — "серьезных повреждений нет, только синяки на голове". По словам актрисы, госпитализированной после инцидента в НИИ имени Склифосовского, она была в полиции, где написала заявление, что претензий из-за случившегося с ней ни к кому не имеет.
"Я не знаю, кого я считаю виноватым. Больше всего мне не понравится, если виноватым окажется стрелочник, который на самом деле ни в чем не повинен", — рассказала актриса агентству РИА Новости.
По словам Васильевой, которой зажало голову дверями поезда метро, она не намерена искать виноватых, но хочет обратить внимание метрополитена на то, что произошло. По ее словам, объявления о закрытии дверей не звучало, так что многие пассажиры растерялись.
"Я не первая и не последняя пострадавшая, — констатировала она. — Особенно с детьми опасно, в том поезде дети уехали, родители остались на перроне. Слава Богу, я голову выдернула".
Руководство Московского метрополитена ранее выразило сожаление по поводу инцидента с Васильевой, однако напомнило о правилах пользования подземкой. "После объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена", — заявили в метрополитене.
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