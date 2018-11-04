"Аэрофлот" сообщил о столкновении своего самолета с птицей

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о столкновении своего самолета с птицей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, следы удара техники нашли на фюзеляже. До окончания проверки технического состояния воздушное судно отстранено от полетов.

ЧП произошло в субботу с рейсом SU1730, следовавшем из Москвы в Петропавловск–Камчатский.

Как пояснили в компании, в связи с происшествием обратный рейс SU1731 задерживается до 09:50 по московскому времени 5 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что в двигатель лайнера попала птица.