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4 ноября 201813:51

СП-2: Киев приступил к "плану Б"

Global Look Press

Украинский "Нафтогаз" приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством трубопровода "Северный поток — 2". Об этом рассказал украинскому телеканалу ZIK главный исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Северный поток — 2" будет построен, несмотря на все попытки Украины остановить его строительство, полагает Витренко: проект трубопровода поддерживают немецкое правительство и бизнес. При этом, по его словам, есть вероятность, что транзит газа через Украину полностью прекратится.

"Нафтогаз" в связи с этим пытается компенсировать финансовые убытки: компания инициировала новый арбитраж с требованием более 12 миллиардов долларов, из которых 10 — "фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года". При этом простая компенсация финансовых убытков — резервный вариант, добавил Витренко. Первый же вариант, "план А" — все же сохранить транзит, заявил он.

Касаясь обещаний канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания ничего не известно, и четких гарантий от Европы Украина не получала.

За громким названием "план Б" скрывается лишь попытка "Нафтогаза" судиться с российским "Газпромом" и дальше — такое мнение высказал РИА Новости украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич. Транзитный контракт завершается и истечет к тому моменту, когда "Северный поток — 2" будет построен, напоминает Марунич. Однако вместо того, чтобы реалистично готовить план в отношении ожидаемого падения транзита, "Нафтогаз" занимается скорее пропагандой и пытается опять судиться с "Газпромом", констатирует эксперт.

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