Путин и представители духовенства возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику старосте Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, религиозные и общественные представители, волонтеры. Путин поздравил участников церемонии с праздником, пишет ТАСС.

Затем президент и Патриарх осмотрели выставку "Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России"​​​. В ходе осмотра их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и митрополит Тихон.

День народного единства установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских войск в 1612 году.