Треснувший Boeing сел в Красноярске

737-й Boeing с 166 пассажирами и семью членами экипажа, летевший из Новосибирска в китайскую Санью, сел в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле. Пострадавших нет.

Самолет принадлежит компании NordStar, уточняет ТАСС. Перед посадкой лайнеру пришлось потратить несколько часов на выработку топлива.