Лыжник Устюгов: готов тренироваться даже со спицами в пальце

Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в Instagram заявил, что приступает к тренировкам после операции на пальце руки. Ранее двукратный чемпион мира травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах.

"Кто куда, а мы на вкатку​​​, я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца", — написал Устюгов.