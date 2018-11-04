Атака на "Крымский мост" вызвала улыбку у его создателя

Новости об атаке ботов на сайт "Кинопоиск" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!", рассмешили его создателей.

Ранее сообщалось, что портал "Кинопоиск", посвященный киноиндустрии, подвергся атаке ботов. Повышенный интерес к новому фильму Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" проявляли новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте уже после выхода картины в прокат — с 1 по 3 ноября. Из 1,3 тысячи пользователей, выставивших свою оценку под анонсом картины, более тысячи оценили ее на один балл из 10 возможных. Показательно, что большинство голосовавших оставили единственный отзыв на сайте — на странице "Крымского моста". Днем в воскресенье рейтинг фильма составлял чуть более 2,6 балла.

Режиссер картины Тигран Кеосаян посоветовал владельцам сайта обратить внимание на защиту портала от ботов​​​. "У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку", — сказал Кеосаян, комментируя сообщение об атаке ботов на сайт "Кинопоиска", его цитирует РИА Новости.

Видимо, на других сайтах кинотематики ситуация с защитой от ботов обстоит иначе: к примеру, на сайте kino-teatr.ru средняя оценка фильма приближается к пяти баллам из 10, на портале kinoafisha.info и afisha.mail.ru составляет пять-семь баллов.

Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" вышла в российский прокат 1 ноября. Главный герой фильма — строитель моста Дима, он пытается завоевать сердце студентки-археолога Вари, но у него есть соперник — московский пиарщик. В фильме снимались актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко.