Взрыв в жилом доме в Карелии сняли на видео из "первых рядов"

В Сети опубликовано новое видео, запечатлевшее момент взрыва в жилом доме, расположенном на улице Полевой в карельской Шуе, произошедшего в субботу, 3 ноября.

Очевидец вел съемку на камеру мобильного телефона с противоположного берега реки Шуи. На записи виден горящий дом и пожарные, прибывшие на место возгорания.

Внезапно произошел взрыв – как сообщалось ранее, его причиной стал отопительный котел, не выдержавший воздействия пламени.

Огненный "гриб", поднявшийся вверх на много метров, был виден издалека.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.