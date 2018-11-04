Чехия, в отличие от Польши, не собирается требовать репараций от ФРГ

Премьер Чехии Андрей Бабиш не считает актуальным вопрос выплаты ФРГ военных репараций. Как известно, в конце 1940-х годов Чехословакия потребовала в качестве компенсации за потери от Германии около 12 миллиардов евро по нынешнему курсу. В итоге Чехословакия получила лишь 4 процента от затребованной суммы, пишет РИА Новости. В 1997 году Германия и Чехия договорились оставить совершенные несправедливости в истории и строить общее будущее Европы. Как считает Бабиш, это важнее обид, полученных во Второй мировой войне.

"Возможное решение о взыскании военных репараций могло бы привести к значительному нарушению климата взаимного доверия в Европе", — ответил Бабиш на запрос депутата-коммуниста Йиржи Валенты​​​.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна будет требовать от Германии выплаты военных репараций. По мнению чешского МИД, не существует суда, в который Польша могла бы обратиться с таким заявлением. Поэтому Польше придется вести прямые переговоры с Германией.