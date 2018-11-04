Инцидент в метро: Васильеву выписали из Склифа

Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы после травм, полученных в московском метро.

Ранее Васильева в Instagram рассказала об инциденте. По словам актрисы, направляясь утром в субботу на тренировку, она получила удар по голове закрывающимися дверьми вагона. Васильева была доставлена в НИИ имени Склифосовского, где прошла диагностическое обследование. В частности, сын актрисы сообщал, что ей назначено томографическое исследование.

По словам актрисы, инцидент произошел из-за того, что машинист не предупредил пассажиров о том, что двери закрываются.

Московский метрополитен уже высказал сожаление по поводу случившегося и выразил надежду на то, инцидент не отразится на здоровье актрисы.

Сейчас Васильева выписана из больницы и находится дома.