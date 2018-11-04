Путин рассказал о служении Отечеству и вручил госнаграды

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле отметил, что чувство патриотизма – это стержень генетической памяти народа.

Наград были удостоены мэр хорватской столицы Милан Бандич, советник по делам РФ председателя Совета министров Ливана Жорж Шаабан и украинский общественник Сергей Проваторов, передает "Интерфакс".

Президент поздравил страну с Днем народного единства и указал на духовное значение этого праздника, передает ТАСС. Он знаменует верность Отечеству и готовность защищать и трудиться ради него.

Кроме того, политик сообщил, что будущее страны всегда зависело от мужества, сплоченности и воли народа. Особенно это касается переломных этапов в истории, передает РИА Новости.

Путин также обратил внимание собравшихся в Кремле на выставку-форум "Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России", на которой собраны около 280 экспонатов из 50 музеев России. Эта выставка дает понимание о богатстве талантов в России, добавил политик.