Лукашенко анонсировал белорусско-российский ответ на американские базы в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что общался с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем по поводу предложений о создании в Польше военной базы США. Их беседа состоялась во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в Минске с 30 октября по 1 ноября.

По словам Лукашенко, которые приводит агентство БЕЛТА, он сказал главе польского МИД: Белоруссия с Польшей воевать не собирается, так что "не надо создавать лишние базы". В противном случае Белоруссия и Россия "должны будут отвечать" — что-то размещать в целях противодействия.

По словам Лукашенко, внешнеполитическая линия Белоруссии идет от жизни: с соседями надо жить хорошо, а не ссориться. "Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны", — заявил белорусский лидер на встрече с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе в ходе своей рабочей поездки в Витебскую область.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что планы по созданию военной базы США в Польше напоминают схемы обеспечения безопасности времен холодной войны.