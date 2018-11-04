Автобус с 28 детьми-гимнастами попал в ДТП под Тюменью

На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись четыре автомобиля, среди них – автовоз и автобус, которых вез детей на гимнастику.

Автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора, так как водитель Volvo 1957 года рождения не сразу заметил светофор.

В аварии пострадали два человека – это водители.

У автобуса, который перевозил 28 детей, чуть задет бампер. Дети не пострадали.

Движение на трассе не остановлено, передает РИА Новости.