Подгулявший мужчина оседлал знаменитую скульптуру на Аничковом мосту в Петербурге. Видео

Мужчина, прогуливавший вечером в минувшую субботу, 3 ноября, по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге счел удачной идеей провести необычную фотосессию, попросив запечатлеть себя с одной из скульптур Петра Карловича Клодта на Аничковом мосту.

Главный "герой" ролика, снятого очевидцем, решил максимально сблизиться с одним из символов Петербурга и забрался на бронзового "Юношу, берущего коня под уздцы".

Один из прохожих попытался урезонить буяна, однако его слова явно не смутили "любителя искусства" и не нашли отклика в его душе.

В итоге мужчина благополучно покинул "Укротителей коней" и смешался с многолюдной толпой, избежав внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов.