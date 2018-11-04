Гол Маркизио с пенальти принес "Зениту" победу над "Ахматом"

В воскресенье, 4 ноября, тремя матчами продолжается программа 13-го тура Российской премьер-лиги. В Санкт-Петербурге местный "Зенит" принимал грозненский "Ахмат" и одержал победу со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар полузащитника Клаудио Маркизио, который на 31-й минуте реализовал пенальти. На 83-й минуте "сине-бело-голубые" остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален аргентинец Леандро Паредес.

"Зенит" с 31 очком продолжает лидировать в чемпионате и опережает ближайшего преследователя — московский "Локомотив" — на 7 баллов. "Ахмат" с16 очками идет девятым.